В Нью-Йорке ввели третий пол в документах

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон, позволяющий жителям города выбирать третий пол "X" в свидетельствах о рождении без медицинского заключения.

Как сообщает Report, об этом пишет издание The New York Post.

Данная категория будет доступна с 1 января для выбора своей гендерной идентичности в свидетельствах о рождении и других официальных государственных документах для жителей, которые не считают себя мужчинами или женщинами.

Таким образом, после изменений правил и введения третьей категории гендерной идентичности Нью-Йорк присоединился к Калифорнии, Вашингтону, Нью-Джерси и Орегону.