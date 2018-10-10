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    В Нью-Йорке ввели третий пол в документах

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон, позволяющий жителям города выбирать третий пол "X" в свидетельствах о рождении без медицинского заключения. 

    Как сообщает Report, об этом пишет издание The New York Post. 

    Данная категория будет доступна с 1 января для выбора своей гендерной идентичности в свидетельствах о рождении и других официальных государственных документах для жителей, которые не считают себя мужчинами или женщинами.

    Таким образом, после изменений правил и введения третьей категории гендерной идентичности Нью-Йорк присоединился к Калифорнии, Вашингтону, Нью-Джерси и Орегону.

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