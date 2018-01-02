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    В Нью-Йорке во время пожара пострадали 23 человека - ОБНОВЛЕНО

    Пожар начался в магазине мебели

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В общей сложности 23 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего утром во вторник в одном из домов в районе Бронкс. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  сообщило в Twitter Управление пожарной охраны Нью-Йорка.

    Все пострадавшие, в том числе один пожарный, получили травмы, не угрожающие их жизням.

    ***17:31

    Двенадцать человек пострадали при пожаре утром в нью-йоркском Бронксе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пожар начался в магазине мебели на первом этаже здания, затем огонь распространился на остальные три этажа.

    Один из 12 пострадавших получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

    Пока о причинах пожара не сообщается.

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