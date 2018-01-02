В Нью-Йорке во время пожара пострадали 23 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В общей сложности 23 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего утром во вторник в одном из домов в районе Бронкс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter Управление пожарной охраны Нью-Йорка.

Все пострадавшие, в том числе один пожарный, получили травмы, не угрожающие их жизням.

***17:31

Двенадцать человек пострадали при пожаре утром в нью-йоркском Бронксе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в магазине мебели на первом этаже здания, затем огонь распространился на остальные три этажа.

Один из 12 пострадавших получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

Пока о причинах пожара не сообщается.