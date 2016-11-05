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    В Нью-Йорке в перестрелке с предполагаемым грабителем погиб полицейский

    Cержант скончался, другой офицер получил ранение в ногу и проходит лечение

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб и один пострадал в перестрелке с предполагаемым грабителем в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор города Эндрю Куомо.

    Инцидент произошел в районе Бронкс. Полицейские остановили машину подозреваемого после непродолжительной погони, после чего преступник открыл по ним огонь.

    По словам Куомо, сержант скончался, другой офицер получил ранение в ногу и проходит лечение.

    Стрелявшим оказался 35-летний Мануэль Розалес, он был застрелен.

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