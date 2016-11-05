В Нью-Йорке в перестрелке с предполагаемым грабителем погиб полицейский

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб и один пострадал в перестрелке с предполагаемым грабителем в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор города Эндрю Куомо.

Инцидент произошел в районе Бронкс. Полицейские остановили машину подозреваемого после непродолжительной погони, после чего преступник открыл по ним огонь.

По словам Куомо, сержант скончался, другой офицер получил ранение в ногу и проходит лечение.

Стрелявшим оказался 35-летний Мануэль Розалес, он был застрелен.