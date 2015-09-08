В Нью-Йорке состоится встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 30 сентября в Нью-Йорке состоится встреча представителей ближневосточного "квартета", куда входят ООН, Европейский союз, Россия и США. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, для участия в ней приглашены также Генеральный секретарь Лиги арабских государств и министры иностранных дел Египта, Иордании и Саудовской Аравии.

"Пресс-секретарь ООН может подтвердить, что 30 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь ООН проведет встречу высоких представителей "квартета". На эту встречу приглашены министр иностранных дел Российской Федерации, Государственный секретарь США и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в заявлении Пресс-секретаря ООН.