В Нью-Йорке снова запустили табло, показывающее размер госдолга США

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Электронное панно, демонстрирующее общую сумму государственного долга США - 20,546 трлн. долларов США, вновь появилось рядом с Таймс-сквер в центре Манхэттена, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Полгода назад организация по торговле недвижимостью Durst Corporation приняла решение обновить панно и выделила на эти цели 160 тыс. долларов. Теперь оно сияет новыми светодиодами и демонстрирует 14-значную постоянно растущую сумму государственного долга США, а также долю в этом долге каждой американской семьи - более 172 тыс. долларов США.

Как заявил в интервью газете The Wall Street Journal председатель правления Durst Corporation Дуглас Дэрст, это панно "служит напоминанием всем о том, что проблема роста госдолга существует уже достаточно долгое время". "Кроме того, это молчаливое напоминание правительству о том, что ему следовало бы жить по средствам", - добавил он. По его мнению, вряд ли стоит ожидать, что ситуация с госдолгом улучшится при нынешней администрации.