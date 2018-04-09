Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, темой встречи, инициатором которой выступила Россия, является ситуация в Сирии.

Ранее несколько интернет-порталов опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора. Организация "Белые каски", которая по сути является волонтерским корпусом джихадистов, заявила о 25-70 погибших.

При этом врачи из Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления. Сотрудники Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили эти сведения.

Представители ЦПВС, побывавшие на месте предполагаемой химатаки, не обнаружили следов отравляющих веществ.