В Нью-Йорке проходит акция протеста против Дональда Трампа

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке началась массовая акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, который сегодня должен официально вступить в должность.

Как передает Report, по словам очевидцев, на митинг собрались несколько тысяч участников.

Демонстрация проходит на углу Центрального парка и Пятой авеню, недалеко от здания Trump Tower. В митинге приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, певица Шер и многие другие.

Режиссер Майкл Мур, в свою очередь, призвал провести 100-дневный протест против нового президента США, пишет The Hill. Проходящая в настоящий момент акция организована под лозунгом WeStandUnited, в социальных сетях публикуются фотографии с одноименным хештэгом.

Вчера в США завершились последние приготовления к церемонии вступления в должность избранного президента Америки. Подготовка к церемонии проходила на фоне протестов и большого числа заявлений против избранного президента.