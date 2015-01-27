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    ​В Нью-Йорке полностью остановлена работа общественного транспорта

    На северо-востоке США отменены около пяти тысяч авиарейсов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Власти крупнейшего мегаполиса США распорядились на время прекратить работу общественного транспорта из-за чрезвычайно сильной снежной бури.

    Как передает Report, метеорологи считают, что в ближайшее время может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час.

    В Нью-Йорке в понедельник не открылись школы в этой связи, а власти запретили автовладельцам выезжать из дома.

    Аналогичные решения принимаются и в ряде крупных городов штата Нью-Джерси. Многие дороги перекрыты полицейскими по соображениям безопасности. Работа общественного транспорта очень ограничена.

    В общей сложности режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся на Восточное побережье США снежной бури объявлен уже в четырех штатах: Нью-Йорке, Коннектикуте, Нью-Джерси и Массачусетсе.

    На северо-востоке США отменены около пяти тысяч авиарейсов в связи с начавшимся снежным штормом, пришедшим с Атлантики.

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