​В Нью-Йорке полностью остановлена работа общественного транспорта

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Власти крупнейшего мегаполиса США распорядились на время прекратить работу общественного транспорта из-за чрезвычайно сильной снежной бури.

Как передает Report, метеорологи считают, что в ближайшее время может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час.

В Нью-Йорке в понедельник не открылись школы в этой связи, а власти запретили автовладельцам выезжать из дома.

Аналогичные решения принимаются и в ряде крупных городов штата Нью-Джерси. Многие дороги перекрыты полицейскими по соображениям безопасности. Работа общественного транспорта очень ограничена.

В общей сложности режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся на Восточное побережье США снежной бури объявлен уже в четырех штатах: Нью-Йорке, Коннектикуте, Нью-Джерси и Массачусетсе.

На северо-востоке США отменены около пяти тысяч авиарейсов в связи с начавшимся снежным штормом, пришедшим с Атлантики.