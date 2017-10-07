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    В Нью-Йорке полиция задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу

    Угрозу увидели ученики школы из числа подписчиков подростка

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Полиция американского города Нью-Йорк задержала ученика Высшей школы музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардия — Беннета Линна, который угрожал расстрелять учебное заведение.

    Как передает Report, об этом сообщает РТ, о своём намерении он написал на странице в Instagram.

    Отмечается, что угрозу увидели ученики школы из числа подписчиков подростка и рассказали об этом администрации учебного заведения и полиции.

    По данным местного Департамента образования, после проверки юноши выяснилось, что, несмотря на его сообщение, безопасности школы ничего не угрожает.

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