В Нью-Йорке полиция задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Полиция американского города Нью-Йорк задержала ученика Высшей школы музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардия — Беннета Линна, который угрожал расстрелять учебное заведение.

Как передает Report, об этом сообщает РТ, о своём намерении он написал на странице в Instagram.

Отмечается, что угрозу увидели ученики школы из числа подписчиков подростка и рассказали об этом администрации учебного заведения и полиции.

По данным местного Департамента образования, после проверки юноши выяснилось, что, несмотря на его сообщение, безопасности школы ничего не угрожает.