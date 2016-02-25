В Нью-Йорке отметили 50-летие ПРООН

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Программа развития ООН (ПРООН) отметила свое 50-летие. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке к этому событию была приурочена встреча Генеральной Ассамблеи ООН на министерском уровне.

В видео-послании ее участникам, Генеральный секретарь Пан Ги Мун поблагодарил всех сотрудников ПРООН во всем мире за усилия по повышению стандартов жизни людей и улучшению благополучия самых обездоленных категорий населения.

Глава ООН подчеркнул, что благодаря проектам ПРООН удалось добиться быстрого восстановления многих стран, пострадавших в результате кризисов.

В сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном юбилею ПРООН, приняли участие около 80 министров из разных стран мира. Они обсудили пути продвижения устойчивого развития и роль ПРООН в реализации этой задачи.

ПРООН была создана в 1966 году в результате слияния Специального фонда ООН и Расширенной программы технической поддержки. Программа оказывает поддержку преобразованиям и предоставляет доступ к технической помощи и ресурсам в целях улучшения условий жизни населения. ПРООН работает в 166 странах, ее бюджет пополняется за счет добровольных вкладов стран-членов ООН и других крупных международных организаций.