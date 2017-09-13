В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в течение года на рассмотрение очередной сессии ГА ООН будет вынесено около 160 вопросов, среди них развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, содействие правосудию и развитию международного права, координация гуманитарной помощи, защита прав человека, ликвидация расизма и расовой дискриминации, а также административные вопросы, согласование бюджета ООН и финансирование текущих миротворческих операций ООН.

С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств.