​В Нью-Йорке открылась 70-я сессия ГА ООН

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире Всемирной организации.

Как передает Report, официально открыл юбилейную сессия избранный председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт.

По установившейся традиции, после церемонии открытия наступила минута молчания, посвященная молитве и размышлению.

В ближайший год на заседаниях ГА планируется рассмотреть более 150 вопросов. Среди них вопросы по поддержанию международного мира и безопасности, разоружению, вопросы возвращения культурных ценностей странам их происхождения, вопросы искоренения нищеты, улучшения положения женщин.