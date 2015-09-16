 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нью-Йорке открылась 70-я сессия ГА ООН

    Официально открыл юбилейную сессия избранный председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире Всемирной организации.

    Как передает Report, официально открыл юбилейную сессия избранный председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт.

    По установившейся традиции, после церемонии открытия наступила минута молчания, посвященная молитве и размышлению.

    В ближайший год на заседаниях ГА планируется рассмотреть более 150 вопросов. Среди них вопросы по поддержанию международного мира и безопасности, разоружению, вопросы возвращения культурных ценностей странам их происхождения, вопросы искоренения нищеты, улучшения положения женщин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi