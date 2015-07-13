​В Нью-Йорке около Бруклинского музея произошла стрельба

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в нью-йоркском районе Бруклин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители местных правоохранительных органов.

По их данным, инцидент произошел вечером 12 июля в расположенном неподалеку от Бруклинского музея городском парке, где проходил небольшой музыкальный фестиваль. Сообщается, что во время выступления одной из местных групп некий человек, находившийся в толпе слушателей, открыл огонь, ранив двух 15-летних подростков.

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Личность нападавшего пока не установлена. Полиция расследует происшествие.