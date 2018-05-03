В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь, один человек погиб

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, четверо получили ранения в результате перестрелки в нью-йоркском районе Бруклин, передает Report со ссылкой на американские СМИ.

По словам полиции, неизвестный мужчина подъехал на внедорожнике к жилому комплексу на Бристоль-стрит в бруклинском районе Браунсвилл около полуночи и открыл огонь по людям.

В результате стрельбы скончался 18-летний юноша от ранения в брюшную полость, другой молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще двое человек получили ранения, когда проезжали в автомобиле по улице.

Буквально через два часа после случившегося в двух кварталах от места инцидента был ранен в ногу еще один человек.

На данный момент полиция ищет двух подозреваемых - непосредственно стрелка и водителя внедорожника, который был позднее обнаружен правоохранительными органами брошенным.