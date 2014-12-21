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    В Нью-Йорке неизвестный мужчина застрелил двоих полицейских

    После совершения преступления злоумышленник забежал в метро и застрелился

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке неизвестный мужчина застрелил двоих полицейских, после чего покончил с собой. Об этом сообщили представители местных властей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел в районе Бруклин. Преступник, вооруженный пистолетом, подошел к полицейской машине, в которой находились стражи порядка, и открыл стрельбу. После этого он забежал в метро и застрелился.

    Раненые полицейские были доставлены больницу, однако спасти их врачам не удалось. Мотивы действий преступника неизвестны.

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