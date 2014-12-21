Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке неизвестный мужчина застрелил двоих полицейских, после чего покончил с собой. Об этом сообщили представители местных властей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Бруклин. Преступник, вооруженный пистолетом, подошел к полицейской машине, в которой находились стражи порядка, и открыл стрельбу. После этого он забежал в метро и застрелился.

Раненые полицейские были доставлены больницу, однако спасти их врачам не удалось. Мотивы действий преступника неизвестны.