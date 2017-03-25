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    В Нью-Йорке на вокзале два поезда сошли с рельсов

    Железнодорожное сообщение временно прекращено

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке сошли с рельсов два поезда.

    Как передает Report, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

    По предварительной информации, один поезд следовал по направлению к Вашингтону, второй состав - через нью-йоркский район Манхэттэн.

    Железнодорожное сообщение временно прекращено.

    "Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена", - говорится в заявлении администрации вокзала.

    Пока непонятно, идет ли речь о столкновении или о двух независимых инцидентах.

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