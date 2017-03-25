В Нью-Йорке на вокзале два поезда сошли с рельсов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке сошли с рельсов два поезда.

Как передает Report, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

По предварительной информации, один поезд следовал по направлению к Вашингтону, второй состав - через нью-йоркский район Манхэттэн.

Железнодорожное сообщение временно прекращено.

"Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена", - говорится в заявлении администрации вокзала.

Пока непонятно, идет ли речь о столкновении или о двух независимых инцидентах.