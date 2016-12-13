В Нью-Йорке экстренно сел самолет Lufthansa из-за угрозы взрыва

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC.
По данным авиационных властей, рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке после того, как по телефону поступила угроза.
Самолет направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.
Лайнер осматривают специалисты.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook