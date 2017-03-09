В Нью-Йорке 13 женщин задержаны во время марша у небоскреба Трампа

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка задержала 13 участниц марша "Дня без женщины" (Day Without a Woman) у гостинцы Trump International Hotel & Tower.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Акции прошли, в частности, у небоскреба Trump Tower, который находится в центре нью-йоркского района Манхэттен и является штаб-квартирой бизнес-империи президента США Дональда Трампа, а также у здания отеля, носящего его имя. Демонстрации были приурочены к Международному женскому дню. Участники протестов, получивших название День без женщин, подчеркивали, что полное равноправие полов в США до сих пор не достигнуто.

Представители полиции уточнили, что задержанным пока не предъявлены обвинения. Аналогичные акции состоялись в среду и во многих других американских городах, в том числе в столице США.