В Нью-Гемпшире разбили победный монумент Трампа - ВИДЕО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В американском штате Нью-Гемпшир неизвестный разбил каменную плиту, которая была посвящена победе главы США Дональда Трампа на президентских праймериз в данном регионе.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что гранитная плита была разбита на куски, которые разбросали вокруг.

По данным телеканала, монумент Трампа был одним из многих подобных памятников в штате, на которых представлены победители президентских праймериз прошлого с указанием их имени, фамилии, даты выборов и партийной принадлежности.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника.