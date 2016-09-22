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    В Нью-Джерси эвакуировали пассажиров железнодорожной станции

    Полиция обследует обнаруженную подозрительную сумку

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Движение поездов на станции Риджвуд в Нью-Джерси приостановлено, пассажиры эвакуированы из-за обнаружения подозрительной сумки, на месте работает полиция.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC, как сообщила в Twitter управляющая железнодорожная компания NJ Transit, "движение поездов между Мэйн/Берген и Порт Джервис приостановлено в обоих направлениях из-за работы полиции в районе станции Риджвуд".

    Телеканал уточняет, что полиция обследует обнаруженную "подозрительную сумку", ведется эвакуация пассажиров. Перевозки на время инцидента будут осуществлять автобусы и частные автовладельцы.

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