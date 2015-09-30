​В Нью-Дели введены дополнительные меры безопасности из-за угрозы теракта

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Нью-Дели и ближайшего штата Раджастхан приведены в состояние повышенной готовности в связи с получением спецслужбами информации о готовящихся терактах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, боевики террористической группировки "Исламское государство" могут попытаться воспользоваться наступающим в Индии праздничным сезоном Дивали, чтобы осуществить взрывы в местах массового скопления людей. По данным разведки, с этими целями 12-13 вооруженных боевиков переправились через Аравийское море и высадились на побережье штата Гуджарат, а затем добрались до индийской столицы.

На всех стратегически важных объектах усилены меры безопасности, в том числе, в аэропортах, на электростанциях. В городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.