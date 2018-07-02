В Нью-Дели нашли повешенными 11 членов одной семьи

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Нью-Дели нашли повешенными 11 человек, принадлежавших к одной семье.

Как передает Report, об этом в понедельник, 2 июля, рассказала газета The Indian Express.

"В ходе расследования мы обнаружили, что дом не был разграблен, и никаких ценностей похищено не было. На женщинах были золотые украшения, сотовые телефоны также не пропали", - сообщил один из полицейских.

Полиция обнаружила тела 77-летней женщины, ее дочери, двух сыновей, их жен и пятерых внуков с завязанными глазами и ртами. Отмечается, что рядом с телами обнаружили рукописи мистического свойства.

Семья проживала в этом районе почти два десятилетия и занималась мелким бизнесом по производству и торговле фанерой.