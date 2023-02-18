В Мюнхене сломался самолет вице-президента США

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта.

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Бело-голубой самолет вице-президента сломался. Камала Харрис вернется в США из Германии на самолете поддержки C-17", - написала журналистка. Позднее она добавила, что Харрис уже вылетела, сопроводив публикацию видеозаписью, на которой видно, как вице-президент США прощается с представителями принимающей стороны перед посадкой в военно-транспортный самолет темно-серого цвета.

The @VP ’s blue-and-white plane is broken down. Kamala Harris will be flying back to the US from Germany on the C-17 support plane. pic.twitter.com/1l979qBINv — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 18, 2023