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В Мюнхене сломался самолет вице-президента США

В Мюнхене сломался самолет вице-президента США Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 22:34
В Мюнхене сломался самолет вице-президента США

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Бело-голубой самолет вице-президента сломался. Камала Харрис вернется в США из Германии на самолете поддержки C-17", - написала журналистка. Позднее она добавила, что Харрис уже вылетела, сопроводив публикацию видеозаписью, на которой видно, как вице-президент США прощается с представителями принимающей стороны перед посадкой в военно-транспортный самолет темно-серого цвета.

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