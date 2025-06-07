В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на прохожих

В Мюнхене 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих.

В Мюнхене 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

Согласно информации, инцидент произошел около 20:00 по местному (22:00 по бакинскому) времени на площади Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест".

Отмечается, что женщина ранила ножом нескольких прохожих, полиции пришлось открыть огонь на поражение. После инцидента подозреваемую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

Никаких сведений о мотивах нападавшей на данный момент нет, однако, по сведениям газеты, у нее были психические проблемы.