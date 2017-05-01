В Германии пассажиров авиалайнера эвакуировали

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Десятки пассажиров самолета Bombardier CRJ-900LR авиакомпании Lufthansa в аэропорту Мюнхена были эвакуированы за минуты до взлета, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Двигатель лайнера задымился на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса в столице Баварии.

Самолет выполнял внутренний рейс из Мюхена в Падерборн. За несколько мгновений до взлета, около 11:30 по местному времени, двигатель самолета задымился. Взлет был немедленно отменен, пассажиров эвакуировали по трапу прямо на взлетно-посадочную полосу, затем оттуда их доставили к терминалу.

По факту проводится расследование.