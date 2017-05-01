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    В Германии пассажиров авиалайнера эвакуировали

    Двигатель лайнера задымился на взлетно-посадочной полосе

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Десятки пассажиров самолета Bombardier CRJ-900LR авиакомпании Lufthansa в аэропорту Мюнхена были эвакуированы за минуты до взлета, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Двигатель лайнера задымился на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса в столице Баварии.

    Самолет выполнял внутренний рейс из Мюхена в Падерборн. За несколько мгновений до взлета, около 11:30 по местному времени, двигатель самолета задымился. Взлет был немедленно отменен, пассажиров эвакуировали по трапу прямо на взлетно-посадочную полосу, затем оттуда их доставили к терминалу.

    По факту проводится расследование.

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