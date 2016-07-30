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    В Мюнхене были эвакуированы вокзал и торговый центр из-за угрозы теракта

    Речь шла о мере предосторожности, - указал представитель полиции

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ эвакуировала железнодорожную станцию "Мюнхен-Пазинг" и местный торговый центр "Аркады" в связи с поступившей угрозой совершения теракта. 

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk. 

    Как отметили в полиции, позвонил неизвестный, который сообщил, что в торговом центре будет приведено в действие взрывное устройство. После этого он положил трубку.

    "Речь шла о мере предосторожности", - указал представитель полиции.

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