В Мюнхене были эвакуированы вокзал и торговый центр из-за угрозы теракта

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ эвакуировала железнодорожную станцию "Мюнхен-Пазинг" и местный торговый центр "Аркады" в связи с поступившей угрозой совершения теракта.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Как отметили в полиции, позвонил неизвестный, который сообщил, что в торговом центре будет приведено в действие взрывное устройство. После этого он положил трубку.

"Речь шла о мере предосторожности", - указал представитель полиции.