В Мьянме задержали экс-посла Великобритании и ее супруга

Бывшего посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее мужа Хтейна Лима задержали в Янгоне.

Бывшего посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее мужа Хтейна Лима задержали в Янгоне.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что Боуман, которая управляет инициативным центром по способствованию развитию бизнеса в Мьянме, и ее мужа - художника из Мьянмы и бывшего политзаключенного арестовали 24 августа по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

Так, экс-посла задержали после объявления о введении новых санкций со стороны Лондона против оборонных предприятий Мьянмы и о присоединении Великобритании к иску Гамбии в Международном суде ООН. В нем власти Мьянмы обвинили в геноциде народности рохинджа в 2016 и 2017 годах.