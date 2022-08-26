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В Мьянме задержали экс-посла Великобритании и ее супруга

В Мьянме задержали экс-посла Великобритании и ее супруга Бывшего посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее мужа Хтейна Лима задержали в Янгоне.
Другие страны
26 августа 2022 г. 08:56
В Мьянме задержали экс-посла Великобритании и ее супруга

Бывшего посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее мужа Хтейна Лима задержали в Янгоне.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что Боуман, которая управляет инициативным центром по способствованию развитию бизнеса в Мьянме, и ее мужа - художника из Мьянмы и бывшего политзаключенного арестовали 24 августа по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

Так, экс-посла задержали после объявления о введении новых санкций со стороны Лондона против оборонных предприятий Мьянмы и о присоединении Великобритании к иску Гамбии в Международном суде ООН. В нем власти Мьянмы обвинили в геноциде народности рохинджа в 2016 и 2017 годах.

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Версия на английском языке Myanmar arrests former British ambassador and her husband
Версия на азербайджанском языке Myanmada Britaniyanın keçmiş səfiri və həyat yoldaşı həbs edilib

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