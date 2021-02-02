В Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной

Все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 31 мая 2021 года

Военные, пришедшие к власти в Мьянме, выпустили уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня текущего года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.

В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23.59 31 мая 2021 года, сообщает газета.

В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, а иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.