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В Мьянме военные отстранили 11 министров

В Мьянме военные отстранили 11 министров В Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров
Другие страны
2 февраля 2021 г. 10:22
В Мьянме военные отстранили 11 министров

В Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров.

Как передает Report , об этом сообщает новостной портал "Мьявади".

Кроме того, в отставку были отправлены 24 замглавы ведомства. Соответствующий документ был подписан главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

В частности новые министры были назначены в МИД, минфин, минобразования, минтранс, минздрав, министерство по делам Союза, министерство планирования, а также министерство пограничной охраны.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.

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Версия на английском языке Myanmar: Military fires 11 ministers
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