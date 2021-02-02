В Мьянме военные отстранили 11 министров

В Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров

В Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров.

Как передает Report , об этом сообщает новостной портал "Мьявади".

Кроме того, в отставку были отправлены 24 замглавы ведомства. Соответствующий документ был подписан главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

В частности новые министры были назначены в МИД, минфин, минобразования, минтранс, минздрав, министерство по делам Союза, министерство планирования, а также министерство пограничной охраны.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.