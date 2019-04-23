В Мьянме в результате обвала шахты погибли трое, еще 51 человек остались под завалами - ФОТО

Три человека погибли, еще 51 остается под завалами в результате обрушения нефритовой шахты на севере Мьянмы, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Обрушение произошло ночью в северном штате Качин, в результате чего под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также 40 единиц техники. Сегодня на рассвете началась спасательная операция, из-под завалов удалось извлечь тела трех человек.

Министерство информации Мьянмы подтвердило, что после инцидента 54 шахтера считаются пропавшими без вести.