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В Мьянме произошла серия землетрясений

В Мьянме произошла серия землетрясений В Мьянме произошла серия землетрясений, самое сильное из них магнитудой 4,8 было недалеко от границы с Таиландом.
Другие страны
5 мая 2025 г. 09:26
В Мьянме произошла серия землетрясений

В Мьянме произошла серия землетрясений, самое сильное из них магнитудой 4,8 было недалеко от границы с Таиландом.

Как передает Report, об этом сообщил отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда.

"Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом. Несколько других толчков были зарегистрированы в том же районе с раннего утра до середины утра 5 мая магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном с эпицентрами на территории Мьянмы", - говорится в сообщении ведомства.

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