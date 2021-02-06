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В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными

В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными Люди скандируют антивоенные лозунги и призывают освободить задержанных высокопоставленных чиновников
Другие страны
6 февраля 2021 г. 13:03
В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными

Жители Мьянмы в субботу вышли на улицы Янгона, протестуя против захвата власти военными в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Frontier Myanmar,

Акция на улице Инсейн-роуд проходит мирно, полицейские в экипировке и с щитами не разгоняют митингующих. Люди скандируют антивоенные лозунги и призывают освободить задержанных высокопоставленных чиновников, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

По разным оценкам, в протестах принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч людей. Несмотря на проблемы с работой интернета, некоторым изданиям удается публиковать в сети короткие видеоролики с места событий, на которых запечатлены многочисленные демонстранты, проводящие шествия по городу.

Вместе с тем ежедневно около 20:00 по местному времени жители многих городов Мьянмы проводят акцию несогласия - бьют в кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь. Согласно публикуемым в соцсетях видеороликам, с каждым днем время проведения и число участников протеста увеличивается.

Ранее сообщалось, что как минимум 12 человек стали жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг на востоке Мьянмы.

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