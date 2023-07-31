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В Мьянме продлили режим ЧП

В Мьянме продлили режим ЧП Власти Мьянмы в очередной раз продлили чрезвычайное положение на шесть месяцев на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в стране.
Другие страны
31 июля 2023 г. 23:37
В Мьянме продлили режим ЧП

Власти Мьянмы в очередной раз продлили чрезвычайное положение на шесть месяцев на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Myawaddy TV.

По его данным, в соответствии со статьей 425 конституции, Совет национальной обороны и безопасности единогласно принял решение продлить срок действия чрезвычайного положения еще на полгода.

Действующий в Мьянме с февраля 2021 года режим ЧП последний раз продлевался в феврале 2023 года.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

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