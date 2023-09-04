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В Мьянме при взрыве погибли пять госслужащих

В Мьянме при взрыве погибли пять госслужащих По меньшей мере 5 чиновников и сотрудников службы безопасности погибли, еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва в правительственном здании в мьянманском городе Мьявади, расположенном на границе с Таиландом.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 11:56
В Мьянме при взрыве погибли пять госслужащих

По меньшей мере 5 чиновников и сотрудников службы безопасности погибли, еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва в правительственном здании в мьянманском городе Мьявади, расположенном на границе с Таиландом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили источники в службе безопасности.

Первые два взрыва прогремели в здании, в котором располагается отделение полиции и офис администрации, однако никто не пострадал.

Позже сработали еще два взрывных устройства, в результаты чего погибли пять человек - один военнослужащий, двое полицейских и двое госслужащих из администрации. Еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения, в том числе тяжелые.

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Версия на азербайджанском языке Myanmada partlayışda 5 dövlət qulluqçusu ölüb
Версия на английском языке Bomb attack in Myanmar border hub kills 5 officials, wounds 11

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