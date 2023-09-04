В Мьянме при взрыве погибли пять госслужащих

По меньшей мере 5 чиновников и сотрудников службы безопасности погибли, еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва в правительственном здании в мьянманском городе Мьявади, расположенном на границе с Таиландом.

По меньшей мере 5 чиновников и сотрудников службы безопасности погибли, еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва в правительственном здании в мьянманском городе Мьявади, расположенном на границе с Таиландом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили источники в службе безопасности.

Первые два взрыва прогремели в здании, в котором располагается отделение полиции и офис администрации, однако никто не пострадал.

Позже сработали еще два взрывных устройства, в результаты чего погибли пять человек - один военнослужащий, двое полицейских и двое госслужащих из администрации. Еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения, в том числе тяжелые.