В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек

В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек

Порядка 25 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме.

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Порядка 25 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP. По данным спасательных служб, инцидент произошел 13 августа в провинции Качин на севере страны. "Около 25 человек пропали без вести. У нас нет точного списка", - сказал один из спасателей. Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на угрозу схода новых оползней. Известно, что жертвами стихии стали местные жители, которые вели добычу нефрита в сезон дождей, когда работы приостанавливаются из-за угрозы обрушения грунта. В 2020 году в штате Качин в результате схода оползня во время работ в нефритовой шахте погибли более 170 человек. При таких же обстоятельствах в 2021 году более сотни человек пропали без вести. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке At least 25 missing after Myanmar jade mine landslide