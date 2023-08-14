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В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек

В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек Порядка 25 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме.
Другие страны
14 августа 2023 г. 13:39
В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек

Порядка 25 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

По данным спасательных служб, инцидент произошел 13 августа в провинции Качин на севере страны.

"Около 25 человек пропали без вести. У нас нет точного списка", - сказал один из спасателей.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на угрозу схода новых оползней. Известно, что жертвами стихии стали местные жители, которые вели добычу нефрита в сезон дождей, когда работы приостанавливаются из-за угрозы обрушения грунта.

В 2020 году в штате Качин в результате схода оползня во время работ в нефритовой шахте погибли более 170 человек. При таких же обстоятельствах в 2021 году более сотни человек пропали без вести.

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Версия на английском языке At least 25 missing after Myanmar jade mine landslide
Версия на азербайджанском языке Myanmada mədəndə torpaq sürüşməsi nəticəsində 25 nəfər itkin düşüb

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