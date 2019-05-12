В Мьянме пассажирский самолет приземлился "на брюхо" из-за отказа шасси - ВИДЕО

Самолет авиакомпании Myanmar National Airline, на борту которого находились почти 90 человек, "сел на брюхо" из-за отказа переднего шасси в аэропорту города Мандалай, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Myanmar Times.

Инцидент произошел в воскресенье утром с самолетом Embraer ERJ-190LR, летевшим из Янгона в Мандалай. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и семь членов экипажа. При посадке у самолета не вышло переднее шасси, и пилот вынужден был посадить воздушное судно "на брюхо".