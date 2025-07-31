В Мьянме отменили чрезвычайное положение, действовавшее с 2021 года

Военные Мьянмы объявили об отмене чрезвычайного положения, действовавшего в стране с 2021 года.

Военные Мьянмы объявили об отмене чрезвычайного положения, действовавшего в стране с 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что данный шаг направлен на подготовку к проведению в стране парламентских выборов в декабре этого года.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Страна погрузилась в гражданский конфликт, жертвами которого стали, согласно данным правозащитников, более 6 тыс. человек.

По сведениям ООН, порядка 2 млн жителей стали внутренне перемещенными лицами.