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В Мьянме обстреляли американский культурный центр

В Мьянме обстреляли американский культурный центр Здание американского культурного центра в бывшей столице Мьянмы, городе Янгон, подверглось обстрелу, пострадавших нет.
Другие страны
27 марта 2021 г. 15:15
В Мьянме обстреляли американский культурный центр

Здание американского культурного центра в бывшей столице Мьянмы, городе Янгон, подверглось обстрелу, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство США в этой стране.

"Посольство США подтверждает, что 27 марта Американский центр в Янгоне, был обстрелян. Никто не пострадал. Мы расследуем этот инцидент", - говорится в сообщении посольства США в Мьянме в Twitter.

Ранее новостной портал Myanmar Now сообщал, что более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.

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