В Мьянме могут провести первые с 1976 года казни политических диссидентов

Военные Мьянмы утвердили приказы о приведении в исполнение смертных приговоров, вынесенных бывшему депутату Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То и активисту Чжо Мин Ю за деятельность против них.

Военные Мьянмы утвердили приказы о приведении в исполнение смертных приговоров, вынесенных бывшему депутату Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То и активисту Чжо Мин Ю за деятельность против них.

Как передает Report со ссылкой на Irrawaddy , эти приказы были утверждены совсем недавно вместе с двумя другими. "Теперь департамент тюрем решит, когда приступить к казням", - уточнил источник издания. Оба мужчины были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению. Если приговоры приведут в исполнение, то мужчины станут первыми казненными с 1976 года политическими диссидентами, когда во время правления Не Вина был повешен в янгонской тюрьме Инсейн лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.

Отметим, что 1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД. С тех пор военные вынесли смертные приговоры 113 людям за участие в вооруженном сопротивлении.