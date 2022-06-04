В Мьянме могут провести первые с 1976 года казни политических диссидентов

Военные Мьянмы утвердили приказы о приведении в исполнение смертных приговоров, вынесенных бывшему депутату Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То и активисту Чжо Мин Ю за деятельность против них.
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Отметим, что 1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД. С тех пор военные вынесли смертные приговоры 113 людям за участие в вооруженном сопротивлении.