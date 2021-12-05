В Мьянме машина правоохранителей наехала на демонстрантов, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда машины служб безопасности на толпу протестующих в городе Янгон в Мьянме.

По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда машины служб безопасности на толпу протестующих в городе Янгон в Мьянме.

Как передает Report, об этом сообщило издание Myanmar Now со ссылкой на очевидцев.

По его данным, как минимум 15 участников акции протеста были арестованы. Агентство Reuters уточнило, что в результате инцидента десятки человек пострадали.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.