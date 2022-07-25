В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом

Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник издание The Irrawaddy.

По его данным, смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.

Напомним, что приведенные в исполнение приговоры сделали активистов первыми казненными с 1976 года политическими диссидентами, когда во время правления Не Вина был повешен в янгонской тюрьме Инсейн лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.