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В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом

В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.
Другие страны
25 июля 2022 г. 08:28
В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом

Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник издание The Irrawaddy.

По его данным, смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.

Напомним, что приведенные в исполнение приговоры сделали активистов первыми казненными с 1976 года политическими диссидентами, когда во время правления Не Вина был повешен в янгонской тюрьме Инсейн лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.

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