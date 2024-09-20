В Мьянме число погибших при наводнениях превысило 290

По меньшей мере 293 человека погибли, еще 89 человек числятся пропавшими без вести после наводнений в Мьянме, вызванных тайфуном "Яги".

По меньшей мере 293 человека погибли, еще 89 человек числятся пропавшими без вести после наводнений в Мьянме, вызванных тайфуном "Яги".

Как передает Report , такие данные приводит агентство Xinhua со ссылкой на ежедневную газету The Mirror.

Согласно информации, наводнения затронули десятки поселков в регионах и штатах по всей стране, включая союзную территорию Нейпьидо. Издание отмечает, что на утро четверга в 425 приютах для пострадавших от наводнения находились в общей сложности свыше 161 тыс. человек.

В результате наводнений затоплено более 310 тыс. гектаров посевных площадей, погибло 129 150 голов домашнего скота.

Власти страны и спасательные организации совместно с местными жителями работают для оказания медицинской помощи и доставки продуктов питания, а также других предметов первой необходимости жертвам наводнений.