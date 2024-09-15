В Мьянме число погибших из-за наводнения достигло 113 человек

Более 100 человек погибли в Мьянме в результате наводнения, вызванного последствиями супертайфуна "Яги".

Более 100 человек погибли в Мьянме в результате наводнения, вызванного последствиями супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом заявил официальный представитель государственного административного совета республики Зо Мин Тун.

"По всей стране в результате наводнения 113 человек погибли, 64 пропали без вести и 14 получили ранения", - сказал он.

По данным властей Мьянмы, в результате затопления населенных пунктов более 320 тыс. человек были эвакуированы. Спасательные службы продолжают поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что жертвами последствий наводнения в Мьянме стали 74 человека.