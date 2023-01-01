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В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации в Украине

В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации в Украине Нынешний год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран ЕС скатится в рецессию в связи с конфликтом в Украине.
Другие страны
1 января 2023 г. 21:50
В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации в Украине

Нынешний год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран ЕС скатится в рецессию в связи с конфликтом в Украине.

Как передает Report, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

"Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик - США, ЕС и Китая - замедляются одновременно", - отметила К. Георгиева.

По ее словам, страны Евросоюза "весьма серьезно пострадали" из-за войны РФ в Украине.

"В следующем году половина Европейского союза будет в рецессии", - подчеркнула Георгиева в этой связи.

Отвечая на вопрос, рухнут ли европейские правительства в таком случае, она указала: "Правительства прекрасно функционируют в невероятно сложных условиях. Нет, они не рухнут". "И еще одна примечательная вещь - на самом деле мир оказался более устойчивым, чем мы думали, год назад. Мы следим за реакцией на энергетические потрясения в Европе, и Европа решительно движется к независимости от России", - добавила глава МВФ.

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