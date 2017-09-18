В МВФ подсчитали ежегодный объем взяток в мире

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Ежегодный объем взяток во всем мире составляет до 2 триллионов долларов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Ежегодная цена взяток - лишь одной части коррупции - составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", - сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Глава МВФ отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством.

По мнению Лагард, для достижения результата нужно "признать практические реалии проблемы" и нацелиться на разные пути ее решения.