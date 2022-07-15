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В МВФ ожидают, что Украина продолжит платить по долгам

В МВФ ожидают, что Украина продолжит платить по долгам В МВФ заявили, что Украина аккуратно обслуживает свой госдолг, и там ожидают сохранения такой тенденции.
Другие страны
15 июля 2022 г. 06:58
В МВФ ожидают, что Украина продолжит платить по долгам

В МВФ заявили, что Украина аккуратно обслуживает свой госдолг, и там ожидают сохранения такой тенденции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге.

"Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться", – подчеркнул Райс.

Он также ответил на вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей. По словам Райса, у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Представитель МВФ отметил, что фонд в начале войны предоставил Украине кредит в 1,4 млрд долларов США, и поддерживает страну за счет распределения специальных прав заимствований. Райс добавил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины. Им уже воспользовались Канада и Германия, Нидерланды.

"Мы ожидаем большего в ближайшие дни", - отметил представитель МВФ.

По его словам, МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.

"В краткосрочной перспективе это лучшая форма помощи, которую может предоставить международное сообщество в свете военной ситуации и характера потрясений. И это дало бы возможность украинскому правительству продолжать свою деятельность без дополнительных долгов", – подытожил Райс.

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Версия на азербайджанском языке BVF Ukraynanın borclarını ödəməyə davam edəcəyini gözləyir

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