В МВД США заявили о "профессиональных провокаторах" среди протестующих в Лос-Анджелесе

Профессиональные провокаторы действуют среди участников протестов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и получают за это деньги.

Профессиональные провокаторы действуют среди участников протестов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и получают за это деньги.

Как передает Report , об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в эфире телеканала Fox News.

Ее попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, что протестующим организованно подвозят кирпичи, чтобы они могли использовать их в столкновениях с полицейскими.

"Людям платят за это, вы можете проследить за их поведением. Они в толпах протестующих подают друг другу знаки, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше, мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого", - сказала министр.

Ноэм не уточнила, кто именно может стоять за организацией и финансированием беспорядков, охвативших Лос-Анджелес.