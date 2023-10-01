В МВД Пакистана заявили о причастности к терактам на территории страны индийских спецслужб

И.о. главы МВД Пакистана Сарфраза Ахмед Бугти заявил о причастности индийских спецслужб к терактам, произошедшим в пятницу в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

И.о. главы МВД Пакистана Сарфраза Ахмед Бугти заявил о причастности индийских спецслужб к терактам, произошедшим в пятницу в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Dawn .

"Все крупные инциденты в Белуджистане не обошлись без участия RAW наряду с силами, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Пакистане. RAW причастна к атаке террориста-смертника", - заявил Бугти на пресс-конференции.

Он также пообещал преследовать группы боевиков, действующих в Пакистане, и ликвидировать их убежища.

Накануне в результате теракта близ мечети в Белуджистане погибли 55 человек. Взрыв произошел в городе Мастунг, предполагается, что атаку устроил террорист-смертник. Позже в пятницу произошел еще один взрыв в мечети при полицейском участке в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве.