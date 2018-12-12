В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря. Об этом ночью в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает Report.

«С 19:50 мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек», — заявил Кастанер на пресс-конференции в Страсбурге. По его словам, пострадали еще 12 человек.

Ранее в префектуре региона Гранд-Эст заявляли о двух погибших и 11 раненых. СМИ заявляли о четырех погибших.

Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Личность злоумышленника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия на такси, поиски преступника продолжаются.

***02:04

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при стрельбе в Страсбурге, сообщает BFM TV со ссылкой на свои источники, передает Report.

По данным СМИ, стрелок всё ещё не задержан, спецоперация проводится на площади Бройль в историческом центре города. Нападавший может быть ранен. У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый действовал не один.

Телеканал отмечает, что утром 11 декабря в доме стрелка должен был пройти обыск по делу об ограблении, однако он сбежал.

Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, как теракт. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал источник в прокуратуре Франции, расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение ведомства в Париже.

***00:05

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое получили ранения во вторник в результате стрельбы в центре Страсбурга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу.

Полиция пока не дает подробностей и призывает горожан соблюдать спокойствие.